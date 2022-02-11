Росія затягнула загрозу і сама від неї страждає, – Гармаш

Міжнародні партнери продовжують допомагати Україні боротись з російською агресію: підтримують економічно, постачають зброю та посилюють санкції. Так Кремль страждає від своїх же дій.

Таку думку у ефірі 24 каналу висловив представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він зазначив, що Росія не розраховувала на таку потужність світової реакції.

Цікаво Поки діалог триває, у Росії зв'язані руки щодо воєнних дій, – Гармаш

Гармаш наголосив, що Україну ніколи ще так військово не підтримували. За його словами, українській армії зараз постачають більше зброї, ніж за всі роки війни.

Росія сама трохи затягнула цю загрозу напруги, яку створила. Вона сама від цієї загрози і страждає. Адже за ці 3 місяці, поки російські війська концентруються на українських кордонах, ми отримали багато зброї. Сергій Гармаш Представник Донецької області у ТКГ

Гармаш: Україна не має здавати позицій

Представник Донецької області у ТКГ також зазначив, що Києву важливо не змінювати свої принципів у боротьбі з агресією.

Не важливо, чи буде в поглядах Росії прогрес чи ні. Головне, щоб ми не здали своїх позицій, щоб не було регресу,

– додав він.

Гармаш наголосив, що важливою частиною позиції України є те, що іншою стороною конфлікту для Києва є Москва, а не бойовики. На прямий діалог Київ з тимчасово окупованими територіями не піде, зазначив він.

Сергій Гармаш про непорушність української позиції: дивіться відео



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