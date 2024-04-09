Окупанти вдарили по Костянтинівці: є загиблий, під завалами шукають жінку з дитиною
Джерело:Вадим Філашкін
Окупанти не припиняють терору прифронтових населених пунктів. Вдень 9 квітня російські військові вдарили по Костянтинівці Донецької області.
На жаль, відомо про загиблих. Також під завалами можуть бути люди.
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Ворог тероризує Донеччину
Журналіст "Донбас.Реалії" Сергій Горбатенко повідомив, що російські військові здійснили черговий воєнний злочин – вдарили по двоповерхівці у Костянтинівці Донецької області. Відомо, що одна людна загинула, є постраждалі. Окрім того, під завалами шукають матір з дитиною. За попередньою інформацією, дитині 12 років.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що станом на 16:00 відомо про 2 поранених – це жінки, їх стан оцінюють як тяжкий. Він також додав, що ворог вдарив по Костянтинівці авіабомбою.
Всього бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю,
– повідомив Філашкін про наслідки обстрілу.
У ДСНС додали, що загиблий – цивільний чоловік 1964 року народження. Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають, але через загрозу повторних обстрілів рятувальникам доводиться постійно їх призупиняти заради безпеки особового складу.
Також надзвичайники ліквідували загоряння у двоповерховому житловому будинку.
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Окрім того, через ворожі обстріли поранення отримала людина в селі Сокіл Очеретинської громади – її госпіталізовано.
В Донецькій ОВА наголосили, що ворог не припиняє терористичних ударів по цивільному населенню. Місцевих жителів вкотре закликали не наражати себе на небезпеку й виїжджати з прифронтових населених пунктів.
Окупанти обстрілюють Донеччину: останні новини
- В Донецькій ОВА зранку 9 квітня повідомили, що протягом доби ворог 10 разів обстріляв прифронтові населені пункти. Пошкоджено десятки будинків, адміністративні будівлі та магазин.
- Також вдень 9 квітня російські військові намагалися атакувати авіабомбою прифронтові території, однак ФАБ-1500 впала на окупованих територіях. Снаряд залишив діру у покрівлі магазину, частково зруйнував його, але не вибухнув.
- У Покровську 5 квітня пролунали потужні вибухи. Як стало відомо згодом, російські військові вдарили по будівлі офісу "Лікарів без кордону". На щастя, працівники організації не зазнали ушкоджень, втім будівля офісу зруйнована та частково вигоріла.
- Окрім того, внаслідок обстрілу Покровська постраждали місцеві жителі. Так, 5 українців отримали різні поранення. Четверо постраждалих – з однієї сім'ї: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином.