Збільшать страждання українців узимку: які проблеми створять масовані удари по енергетиці

Російські військові продовжать тероризувати українців. Для цього вони здійснюватимуть масовані удари по енергетичних об'єктах. Як-от 22 жовтня, коли без світла залишилися мільйони людей.

В Інституті з вивчення війни зазначають, що окупанти минулої доби завдали ударів по енергетичній інфраструктурі 9 областей України. Цитуючи Генштаб ЗСУ, укладачі звіту додали, що ворог випустив 40 ракет і 16 іранських дронів-камікадзе. На щастя, 20 крилатих ракет і 11 БпЛА вдалося збити.

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Для чого Росія б'є по енергетиці України

На думку аналітиків, таким чином ворог намагається зменшити волю України до боротьби. Крім того, уряд країни буде змушений використовувати додаткові ресурси, щоб захистити саме цивільне населення та енергетичну інфраструктуру. Натомість ці ж сили можна було спрямувати, до прикладу, на контрнаступ на Сході або Півдні.

Проблеми українців лише посиляться

Водночас укладачі звіту припускають, що такі удари навряд чи позбавлять Україну жаги до боротьби. Але з настанням холодів такі атаки зможуть посилювати економічні й гуманітарні проблеми для нашої держави.

Аналітики додали, що удари по енергетичній інфраструктурі стали причиною відімкнення світла не лише по лінії фронту, а й по всій країні. Зауважимо, що після атаки 22 жовтня без світла залишилися понад 2 мільйони українців.

Цієї зими, припускають в Інституті з вивчення війни, "страждання цивільного населення України, ймовірно, посилиться". Причиною цього може стати відключення світла у парі з холодною погодою та понищеними цивільними спорудами.

Окупанти не просто так б'ють по енергетичній інфраструктурі України. Таким чином вороги прагнуть створити гуманітарну трагедію. Але вона аж ніяк не впливає на ситуацію на фронті. Ба більше, виправдання Росії щодо таких атак з кожним разом стають усе млявішими та менш переконливими.

Коротко пригадаємо основне про масований ракетний удар 22 жовтня. Так, у Рівному окупанти влучили в один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Відомо, що частину ракет, які летіли на нього, збили сили ППО.

У Луцьку теж зафіксували приліт. Частина міста залишилася без світла. Двічі за день ворог поцілив по енергооб'єкту в Ковелі. Його окупанти зруйнували вщент.

Влучання були й у Хмельницькому та Шепетівському районах. Це стало причиною зникнення електроенергії. Також містян попрохали зробити запаси води.

Атакували вороги й Одещину. Відомо, що внаслідок удару по об'єкту енергетичної інфраструктури постраждали троє людей.

Поцілили вороги й у 2 об'єкти на Миколаївщині. Відомо, що станом на 16:43 вдалося відновити електропостачання, а також мобільний зв'язок в області.

Важливі енергетичні об'єкти на Кіровоградщині теж потрапили під атаку. Прильоти були у Кропивницькому та Голованівському районах.

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