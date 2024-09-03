Росія випустила по Києву небезпечну ракету 48Н6ДМ, – Defence Express
Під час ранкового обстрілу Києва у понеділок, 2 вересня, Росія застосувала зенітну ракету 48Н6ДМ із комплексу С-400. її успішно знищила українська ППО.
Як зазначалось у звіті командування Повітряних сил, Росія також здійснила запуск 4-х зенітних ракет типу С-300/С-400 та 1 ракети, тип якої наразі не встановлено.
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Росія атакувала Київ ракетою 48Н6ДМ
Як пише Defense Express з посиланням на власні джерела, окупанти застосували зенітну ракету 48Н6ДМ в режимі "поверхня-поверхня". Ці ракети небезпечні через їх низьку точність влучання. Головну загрозу вони становлять цивільній інфраструктурі та звичайним мешканцям.
Також аналітики додали фото уламків цієї ракети, що є доказом її застосування ворогом та успішної роботи протиповітряної оборону Києва.
Уламки російської ракети 48Н6ДМ / Фото Defense Express
Водночас, як зазначили аналітики, залишається відкритим питання, звідки відбувався пуск цієї ракети від С-400 для удару по Києву.
Що відомо про ракети 48Н6ДМ
48Н6ДМ – це зенітна керована ракета комплексу С-400 "Триумф" з напівактивним радіолокаційним самонаведенням з радіокорекцією.
Ракети оснащені потужною бойовою частиною вагою 180 кілограмів, її дальність польоту до 250 кілометрів. А конструкція передбачає велику кількість уламків, що має руйнівний ефект при ударі по цивільних об'єктах.
"При дальності пуску 230 км та висоті близько 3 кілометра ракета втрачає управління і падає до цілі за інерцією", – уточнили експерти.
Ці ракети обладнані контактним підривачем, який активується при наближенні до повітряної цілі. Якщо ракета вражає наземну ціль, підривач може спрацювати ще на невеликій висоті або при контакті з поверхнею.
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Атака по Україні 2 вересня
Російські війська запустили 58 повітряних цілей: 35 ракет різних типів і 23 "Шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось збити 44 цілі: 22 ракети (9 балістичних) і 20 "Шахедів".
ППО працювала в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях. А також у Києві: уламки ракет упали у різних районах столиці. Поранень зазнали 3 людей.