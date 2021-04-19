Росія завершує формувати ударно-десантне угруповання в окупованому Криму

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Міноборони Росії відчутно посилило угруповання військ на території окупованого Криму. Зокрема, там збільшили десантні можливості російської армії, фронтову авіацію та можливості прориву по суходолу.

Джерело:

Defense Express

До Чорного моря 17 і 18 квітня увійшли одразу 4 великі десантні кораблі, які значаться за іншими флотами Росії.

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Нові російські кораблі у Чорному морі

Зокрема, туди прибули такі кораблі: "Калининград" та "Королев" Балтійського флоту, "Кандопога" та "Александр Остраковский" Північного флоту Росії. Усі ці судна належать до класу великих десантних кораблів проєкту 775. Вони здатні забезпечити десантування 10 танків або БТР/БМП та 340 морських піхотинців.

Одночасно з ними через Керченську протоку до Чорного моря увійшли 15 кораблів з Каспію. У їхньому складі є ще 8 десантних катерів. Їхня загальна десантна місткість – до 8 танків чи до 14 БТР/БМП або до 662 морських піхотинців.

Крім того, у складі Чорноморського флоту Росії перебувають 7 великих десантних кораблів, а також 5 десантних катерів. Ці сили й так дозволяли здійснити висадку приблизно 100 танків або 175 БТР/БМП та 2800 морських піхотинців.

Тепер десантні можливості Росії у Чорному морі становлять приблизно до 150 танків або 230 БТР/БМП та до 4,8 тисячі морських піхотинців у першій хвилі висадки на берег, що забезпечують 11 великих десантних кораблів та 13 десантних катерів.


Росія стягнула кораблі на окупований Крим / Фото Defense Express

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Авіаційне забезпечення окупанта

Крім того, будь-яка масштабна десантна операція включає і так званий вертикальний маневр з перекиданням вертольотами або транспортними літаками сил у тил.

До окупованого Криму зі Ставропольського краю на оперативні аеродроми півострова перекинули штурмовики Су-25СМ3. "Заходи з бойової підготовки" також проходять понад 50 літаків оперативно-тактичної авіації. Парк складається із багатофункціональних винищувачів, Су-27СМ, Су-30СМ, фронтових бомбардувальників Су-24М та Су-34, а також вже згаданих штурмовиків Су-25СМ3.

Міноборони Росії відкрито повідомило про розміщення у Криму з'єднань 58-ої загальновійськової армії, які відпрацювали "навчально-бойові завдання у складі різнорідних тактичних груп". 

Усі ці масштабні навчання Кремль подає під виглядом "оборони морського узбережжя". Однак на оприлюднених фото помітні танки Т-72Б3 126-ї окремої бригади берегової оборони із встановленими протимінними тралами.

Загалом наразі загальну чисельність посиленого російського угруповання оцінюють у 40 тисяч військових.


Окупант розширює у десантні можливості /Фото Defense Express

Зверніть увагу! Водночас Збройні сили України вже проводять додаткові заходи з посилення обороноздатності південного напряму. Зокрема, 14 квітня пройшли навчання відбиття наступу противника силами маневрових артилерійських та танкових з'єднань.

Російська присутність в окупованому Криму