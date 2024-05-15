У Росії вихваляються "захопленням" Роботиного: як усе насправді

Російське оборонне відомство не припиняє дивувати своїми вигадками стосовно ситуації на фронті. Так, міністерство оборони країни-агресорки заявило, що окупантам нібито знову вдалося захопити Роботине у Запорізькій області.

Однак насправді, як виявилось, подібна інформація не відповідає дійсності. Підтвердженням цьому є той факт, що за поточну добу жодних змін на цій ділянці фронту не відбулося.

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Заяви російського міноборони – брехня

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, у районі Роботиного з початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Зазначається, що змін положення наших військ не відбулося. Водночас ситуація у цьому напрямку контрольована.

Зокрема, речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в етері "Радіо Свобода" також розповів, що інформація про нібито "захоплення" Роботиного, яким уже похвалились у російському оборонному відомстві, не відповідає дійсності.

Попри численні штурми цього населеного пункту, ворог не досяг успіху на цьому напрямку. Триває оборона. Сили оборони півдня роблять все для того, щоб ворог і надалі не мав успіху. В результаті штурмів росіяни були вимушені відійти, зазнавши втрат,

– розповів він.

Зауважимо також, що протягом минулої доби на Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили 4 атаки ворога в районі Роботине.

Ворог останнім часом активізувався на півдні: коротко

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України розповів, що вранці 14 травня вороги активізували зусилля на трьох локаціях: Старомайорське, Кринки, Роботине. За словами Плетенчука, там ворог вранці 14 травня здійснив по одному штурмові.

Напередодні начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти посилили тиск у Запорізькій області. Зокрема на Оріхівському напрямку – 12 травня відбулось 19 штурмів Старомайорського та Роботиного.

Штурмові дії збільшились "синхронно з Харківським напрямком". Водночас Плетенчук не підтвердив, чи є зв'язок між подіями на в Запорізькій та Харківській областях.