Росія заявила, що авіація з Криму повернулася на бази після навчань

Авіація Південного військового округу і Чорноморського флоту Росії повернулася на аеродроми постійного базування. Раніше російські військові провели навчання в окупованому Криму.

Про те, що російська авіація повернулася на бази після навчань, поінформували у Південному військовому окрузі.

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Російська авіація повернулася на бази з Криму

Понад 50 літаків оперативно-тактичної та вертольотів армійської авіації об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу і морської авіації Чорноморського флоту Росії повернулися з Криму на аеродроми постійного базування,

– зазначили в міноборони.

Нагадаємо, раніше у Росії заявили, що прийняли рішення про відведення військ від кордонів з Україною. Там це пояснили тим, що навчання на кордоні закінчилися.

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