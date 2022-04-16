Росія заявила, що Чехія не може передавати радянську техніку без згоди Москви

Росія скерувала Чехії дипломатичне повідомлення щодо зброї радянського виробництва. Представники країни-агресорки зазначили, що Прага не може постачати таку техніку третім країнам без згоди Москви.

Міністерство закордонних справ Чехії відразу заявило, що не реагуватиме на російську заяву, повідомляє очільник МЗС Ян Ліпавський.

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Ліпавський додав, що заява Росії – це нісенітниця, і немає жодної причини заборонити реекспорт зброї.

Як відреагувало Міністерство оборони Чехії

За словами міністерки оборони Яни Чернохової, заява країни-агресорки є ще однією спробою маніпулювати країнами Заходу.

Росія намагається відбити бажання допомогти Україні. Для цього вдається до загроз, шантажу та дезінформації,

– додала вона.

Це не перші неоднозначні заяви політиків держави-агресорки. Так, цього тижня Росія офіційно попередила США та інші західні країни, що їхні поставки зброї в Україну розпалюють конфлікт і можуть мати "непередбачувані наслідки".

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