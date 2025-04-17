У Росії похвалилися, що США почали "краще розуміти" її позицію щодо війни в Україні

Діалог між Вашингтоном і Москвою триває. У МЗС Росії радіють, що США поступово стають на бік Кремля у питанні "української кризи".

Так, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що США "чують" Росію з цілої низки найважливіших питань, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Кремлі

Захарова наголосила, що нібито американська сторона почала "краще розуміти" російські докази "щодо безальтернативності усунення першопричин української кризи".

Вона підкреслила, що нова адміністрація США "намагається самостійно розібратися в деталях, у суті проблеми, щоб виробити власну думку про ситуацію та можливі шляхи її вирішення".

"Усе це вимагає і терпіння, і часу, і, звісно, ретельного, вивіреного підходу, заснованого на вивченні фактів… Природно, ми зараз тільки на початку шляху", – додала Захарова.

Нагадаємо, що нещодавно після зустрічі з Путіним у Санкт-Петербузі Стів Віткофф заявив, що потенційна мирна угода щодо України може охоплювати питання "п'яти територій".

До слова, президент Зеленський в інтерв'ю CBS News визнав, що з адміністрацією США важко спілкуватися. Україні постійно доводиться виправдовуватися, нібито це вона почала війну.