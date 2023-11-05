Росія брязкає зброєю: Кремль заявив про успішний запуск ракети "Булава" з підводного крейсера

Російське міноборони заявило, що вони здійснили випробувальний пуск ракети "Булава". За словами окупантів, її випустили з нового атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Імператор Олександр Третій".

Вороги заявили, що нібито пуск був успішним. Перед цим українська розвідка пояснювала, що окупанти невдало випробували ракети "Ярс" та "Булава", пише 24 Канал.

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Що відомо про запуск Кремлем "Булави"

Російське міноборони заявило, що Кремль випустив міжконтинентальну балістичну ракету морського базування "Булава". Зброю запустили в рамках завершального етапу програми державних випробувань нового атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Імператор Олександр Третій".

Пуск з акваторії Білого моря бойовим полем Кура на півострові Камчатка нібито був успішним.

Ракетна стрілянина пройшла у штатному режимі з підводного становища. Головні частини ракети у призначений час прибули до заданого району,

– заявили вороги.

За їхніми даними, після цього запуску Кремль ухвалюватиме рішення про прийняття крейсера до складу військово-морського флоту Росії.

Російські загарбники поспішили розповісти, що крейсер "Імператор Олександр Третій":

є серійним кораблем, який побудований на "Севмаші" за проєктом "Борей-А";

оснащений 16 балістичними ракетами "Булава" та сучасною торпедною зброєю;

відноситься до 4 покоління;

входить до складу з'єднань підводних сил північного та тихоокеанського флотів.

Вороже міноборони написало, що військово-морські сили ворога мають на озброєнні 3 ракетні підводні крейсери проєкту "Борей-А". З них один завершує випробування, ще три – будують.

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Росія невдало запускала ракети

Кремль не вперше брязкає ядерною зброєю та лякає нею увесь світ. Зокрема, наші розвідники писали, що у ворога були невдалі пуски 25 жовтня та 1 листопада.

Розвідка пояснила, що вороги випускали ракету "Ярс" з космодрому "Плєсєцк" в Архангельській області. Її запустили по цілі на полігоні "Кура" в Камчатці. Перед цим, 25 жовтня, вороги невдало запускали ракету РСМ-56 "Булава".

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До речі, наші розвідники пояснювали, що вороги намагаються вдосконалити повітряний компонент стратегічних ядерних сил. Так, вони опрацьовують щороку 1 – 2 літаки в межах часткової модернізації радянських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95С.