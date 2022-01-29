Частина військ Росії повертається на місця дислокації: кажуть, що "навчання закінчилися"

У Росії заявили, що нібито "військові навчання" закінчились. Тому держава-агресорка відводить частину своїх сил.

Стверджують, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності. Їх повертають до місць базування.

Раніше Біля кордонів України почались російські військові навчання

Окупанти заявили, що всі "завдання виконали"

Командувач військ округу Олександр Журавльов каже, що всі завдання виконали. Далі продовжуватимуть планові заходи бойової підготовки на полігонах.

Підрозділи відправляють до пунктів постійної дислокації. Зокрема, й авіацію.

Після повернення військ окупанти збираються поповнити необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, ракет та боєприпасів, витрачених під час навчань.

Що відомо про російські навчання

Росія у січні почала проводити військові навчання зі стрільбами у Західному та Південному військових округах. До них входять регіони, які межують з Україною. Мовиться про Воронезьку, Бєлгородську, Брянську та Смоленські області.

Росіяни кажуть, що під час навчань в Іванівській області "Іскандерами" знищували польовий аеродром "противника. Загалом держава-агресорка залучила близько 3 тисяч військових, 300 одиниць військової техніки, зокрема, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.

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