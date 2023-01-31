ЗСУ вивели з бою 500 росіян біля Бахмута, ворог провалив наступ на Луганщині, – Череватий

Українські захисники продовжують тримати оборону на Бахмутському напрямку та завдають ворогу значних втрат у живій силі. Ворог також не має успіхів на Луганському напрямку.

Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону 31 січня. За його словами, одним із пріоритетних напрямків для ворога все ще залишається Бахмут.

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Що відбувається на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку ворог завдав 197 ударів зі ствольно-реактивної артилерією по наших позиціях. Відбулось 42 бойових зіткнення,

– розповів Сергій Череватий.

Він також зауважив, що на цьому напрямку росіяни зазнали значних втрат в особовому складі: 277 окупантів було ліквідовано, ще 258 – зазнали поранень.

Активні бойові дії відбувалися в районі Спірного, Красної гори, Парасковіївки, Бахмуту, Кліщики.

Сергій Череватий також повідомив, що росіянам не вдається перекрити рух до траси, яка веде до Бахмута.

ЗСУ роблять усе, щоб окупанти не змогли перекрити рух наших підрозділів. У Бахмут доставляються усі необхідні боєприпаси, спорядження, їжа, амуніція, усе необхідне нашим військам,

– наголосив Череватий.

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Чи є ознаки великого наступу на Луганському напрямку

За словами речника, на Луганському напрямку час від часу окупанти здійснюють контрнаступальні дії, але говорити про велику наступальну операцію наразі не можна.

Череватий повідомив, що окупанти підтягують свої підрозділи, на Луганщину, щоб:

утримати оборону,

перехопити ініціативу.

За цю добу в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка відбувались контрнаступальні дії ворога, проте зазнавши втрат – окупанти відступили,

– додав Череватий.

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