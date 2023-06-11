Росіяни вдвічі наростили виробництво ракет, – полковник запасу ЗСУ Роман Світан

За останні кілька тижнів збільшилась інтенсивність російських ракетних обстрілів. Це свідчить, що ворог зумів налагодити виробництво ракет.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, більшість російських ракет виготовляються у місті Дубна, що за 120 кілометрів від Москви.

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Утилізовують старі ракети та будують нові

Світан висловив сподівання, що українські Збройні Сили зможуть дотягнутись до Дубненського машинобудівного заводу. Принаймні, про це свідчать останні кілька спроб запуску безпілотників у цьому напрямку.

"Росіяни знайшли спосіб наростити виробництво ракет. Щонайменше удвічі. Мова йде про ракети Х-101, "Калібри", Х-555. Паралельно вони утилізовують та перевантажують нашу систему ППО старими запасами радянських ракет", – зазначив військовий експерт.

Роман Світан про збільшення кількості ракетних обстрілів: дивитись відео

Він додав, що росіяни використовують радянські ракети Х-55 та ракети для систем ППО С-300, що виснажити українську систему ППО та змусити використовувати дорогі протиракети. Ці ракети, фактично, зняті з озброєння та неточні, але заподіюють певну шкоду.

Що відомо про останні ракетні обстріли