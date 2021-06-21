Нібито через повінь: Росія збільшує кількість своїх військових в окупованому Криму

Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони залучити необхідні сили і засоби для ліквідації. Це зроблять, щоб нібито побороти повінь.

Сергій Шойгу наказав наростити угруповання для допомоги жителям Криму. Про це мовиться в російських виданнях.

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Щоб ліквідувати наслідки негоди, залучили приблизно 21 тисяч людей та 1 367 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, очільник держави звернув увагу на необхідність зайнятися Кримом, який серйозно постраждав після повені.

Серйозно постраждала Ялта,

– сказав Пєсков.

Він відзначив, що Путін доручив Шойгу залучити необхідні сили і засоби, щоб посприяти в прибиранні та ліквідації наслідків там, де це потрібно. Роботи "з надання допомоги" почали в 36 містах, які постраждали від негоди.

Також Путін дав доручення главі Міністерства надзвичайних справ Євгену Зінічеву наростити угруповання рятувальників, які повинні ліквідувати наслідки повені.

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