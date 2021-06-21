Нібито через повінь: Росія збільшує кількість своїх військових в окупованому Криму

Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони залучити необхідні сили і засоби для ліквідації. Це зроблять, щоб нібито побороти повінь.
Сергій Шойгу наказав наростити угруповання для допомоги жителям Криму. Про це мовиться в російських виданнях.
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Щоб ліквідувати наслідки негоди, залучили приблизно 21 тисяч людей та 1 367 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, очільник держави звернув увагу на необхідність зайнятися Кримом, який серйозно постраждав після повені.
Серйозно постраждала Ялта,
– сказав Пєсков.
Він відзначив, що Путін доручив Шойгу залучити необхідні сили і засоби, щоб посприяти в прибиранні та ліквідації наслідків там, де це потрібно. Роботи "з надання допомоги" почали в 36 містах, які постраждали від негоди.
Також Путін дав доручення главі Міністерства надзвичайних справ Євгену Зінічеву наростити угруповання рятувальників, які повинні ліквідувати наслідки повені.Відзначимо! Сильні зливи на півострові затопили низку міст. Через катастрофічну ситуацію окупанти попросили допомоги в Путіна. Для подолання катастрофічних наслідків негоди залучили військових.
Скупчення військ Росії в Криму: що відомо
- Ще у квітні Росія почала стягувати свої війська на окупований Крим під виглядом навчань.
- Через деякий час країна-агресор заявила, що відводить війська, адже тренування нібито закінчились.
- Однак відведення відбувається дуже повільно. За словами Президента України Володимира Зеленського, можуть бути провокації.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія відвела лише приблизно 12 тисяч зі 100 тисяч військових.