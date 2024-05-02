Накопичили "Онікси" і "Циркони": чи можуть росіяни випустити їх одночасно по Україні

Росія продовжує виготовлення ракет, які активно застосовує по території України. Головне управління розвідки назвало орієнтовні запаси Росії – приблизно 950 ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" і Х-69.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що одночасно запустити весь запас ракет вони точно не зможуть. Він зауважив, що кількість пускових систем, яка призначена для того озброєння, що є – обмежена.

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Запаси Росії

Роман Світан зазначив, що у росіян близько тисячі ракет із дальністю понад 300 кілометрів, проте до 2022 року у них на складах було понад дві тисячі ракет. Зараз вони не вийшли навіть на рівень недоторканого запасу зброї.

Сумніваюсь, що вони використають весь запас ракет для виконання певних завдань. Тим паче зараз немає по чому,

– підкреслив він.

В України є підприємства та військові об'єкти, які були або розосереджені Україною для збереження, або знищені вщент росіянами. Від початку війни ворог руйнує нашу енергетику та паливну інфраструктуру.

У росіян залишилось дуже мало об’єктів, по яких вони б могли використовувати ракети. Зокрема завдяки нашій підготовленості до виконання завдань – розосередження там, де немає ППО, а там, де є питання безпеки вирішено,

– висловився військовий експерт.

Російські ракети недосконалі

Він вважає, що зараз завдання Росії збільшити недоторканий запас ракет на різних напрямках та покращити їхню якість. Окупанти використовують поле бою, як полігон для випробувань нових ракет.

Їм (росіянам – 24 Канал) не вдається виготовляти одразу якісні ракети. "Циркон" не долітає до цілей – видно, що вони ще не удосконалена. Росіяни розуміють, що більша частина ракет не дістає до цілей. Через це почали працювати в основному балістичними ракетами по тих місцях, де вони точно знають, що немає протибалістичних систем,

– пояснив Роман Світан.

Ракетний потенціал Росії