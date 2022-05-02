Росія збирає свої резерви у Бєлгородській області, щоб перекинути воювати на Донбас
Джерело:Генштаб ЗСУ
Військове керівництво Росії стягує свої резерви у Бєлгородську область. Далі окупантів планують перекинути в Україну, щоб захопити Донбас.
Ворог перегруповується та стягує резерви
Наразі основні зусилля росіян на Донецькому напрямку зосереджені на тому, щоб захопити 2 населені пункти. Мовиться про Попасну та Рубіжне.
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Після того вороже військо хоче просуватися у напрямку Лиману та Сіверська.
На Таврійському напрямку окупанти перегруповують свої підрозділи та інженерне обладнання позицій. Крім того, з території тимчасово окупованого Криму росіяни перекидають матеріальні засоби. До речі, використовують вони для цього українську залізницю.
На Волині є загроза провокацій
У Генштабі попередили про загрозу провокативних дій у прилеглих до кордону України районах. Мовиться про три напрямки:
- Волинський,
- Поліський,
- Сіверський.
Крім того, біля кордону України в Брянській області росіяни посилюють контррозвідку.
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