Найпотужніший повітряний удар ще попереду, але після нього стане легше

Сьогодні міць українських ППО – ПРО, зокрема київських, перевершує славнозвісний ізраїльський "Залізний купол". А ось Харкову, Херсону, Запоріжжю такий комплекс би не завадив. Яка мета надпотужних повітряних ударів ворога, наскільки вистачить його та нас, чим можемо відповісти й чого очікувати? Розкладаємо по поличках.

"Нокаут" від росіян буде невдалим

Мета – абсолютно прозора й абсолютно недосяжна: повітряним терором змусити Україну відмовитися від наступу і сісти за стіл перемовин з агресором на його умовах. Це відлуння "Доктрини Дуе", яку НАТО використовувало проти Югославії, а Росія – проти повсталих районів Сирії.

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Реалії підтверджують те, що кажу давно: недоімперія має можливості виробляти та модернізувати на місяць 50 – 70 ракет різних типів та отримувати чи збирати з машинокомплектів приблизно 150 "Шахедів". Цими засобами вона намагається виснажити нашу ППО – ПРО, створити дефіцит ракет для натівських ЗРК, а потім застосувати проти України бомбардувальну авіацію.

Інформую: в НАТО вміють рахувати значно краще, ніж у Росії. Тому вже зараз США надають нам 300 мільйонів доларів саме на ракети для ЗРК, зокрема, на той самий Patriot, який Конашенков знищив вже тричі поспіль.

До речі, параметри найсвіжішої модифікації цього комплексу, який передали Україні, виявилися навіть кращими, ніж у рекламних буклетах виробника. На відміну від шалено розпіареної С-400, яка привітно пропускає до Москви примітивні дрони невідомого походження.

Обсяги постачань зенітних ракет від наших союзників будуть збільшуватися. Натомість не бачу реальної спроможності ворога продовжувати атаки такої ефективності більше ніж місяць, максимум два. Особливо, якщо в цей період розпочнеться масштабний український наступ.

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Україну майже гарантовано ще очікує найпотужніший комбінований повітряний удар, щось на зразок спроби нокауту. Після такої невдалої спроби активність агресора почне поступово вщухати й повернеться до вже звичної нам інтенсивності.

Як припинити часті обстріли

На сьогодні, крім посилення української ППО – ПРО, протиставити повітряному терору недоімперії нема чого. Удари по елітних передмістях Москви викликають шалене захоплення пересічних росіян, що змушує публічно обурюватися пропагандистів, але не впливає на дії та наміри Кремля.

А от в перспективі варіанти є. Перш за все нам необхідно далекобійними ракетами й морськими дронами потопити Чорноморський флот Росії, включно з ракетоносіями. Треба також зруйнувати Кримський міст, щоб перерізати логістику постачання ракет та безпілотників з території Росії. З технічного погляду це вже стало цілком реальним.

У агресора ще залишиться його угрупування у Каспійському морі, але воно поступається за ракетною потужністю Чорноморському флоту.

Після появи у нас винищувачів F-16 з'явиться принципова можливість перехоплювати ворожі стратегічні бомбардувальники ще до того, як вони випустять свої ракети. Та й загалом сучасні винищувачі значно підвищать спроможність України протистояти повітряним атакам.

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Щодо "Шахедів", то ситуація доволі складна. Вельми важко перерізати постачання цих дронів (чи комплектів для збирання) з Ірану морем чи через пострадянські країни-транзитери. Залишається сподіватися, що під час чергового загострення між Іраном та Афганістаном літаки невстановленої приналежності знищать іранські виробництва безпілотників.

Загалом і в релігійних, і у світських філософіях ситуація вибору вважається переважно проблемою, ніж можливістю. Адже виникає вірогідність похибки, відповідальності за неї, стрес і таке інше. Неспровокована агресія недоімперії вибору нам не залишила – тільки переможний спротив.