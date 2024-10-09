Проти нас воюють далеко не л*хи, – командир батальйону К-2 відверто про Бахмутський напрямок

Сили оборони України впродовж понад двох років мужньо протистоять ворогу, що намагається переформатувати свою економіку і поставити її на воєнні рейки, постачає зброю з КНДР та Ірану і постійно набирає добровольців, сплачуючи їм великі кошти. Треба визнати, що українські захисники ведуть боротьбу з серйозним противником.

Кирило Верес, Герой України, командир підрозділу К-2 54-ї ОМБр розповів 24 Каналу, як він з побратимами чинить спротив росіянам на Бахмутському напрямку. До слова, під час битви за Бахмут ворог зазнав величезних втрат – понад 20 тисяч окупантів.

Читайте також Ворог окупував Вугледар та наступає на Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень

Є один вихід

Росіяни, як визнає Кирило Верес, швидко вчаться. До того ж мають ресурси, щоб вести тривалу війну.

Я, звісно, не люблю хвалити ворога. Але скажу, що той ворог, який стоїть навпроти мого підрозділу – дуже потужний. Вони потужні в тому сенсі, що воюють проти нас два роки. Якщо ми в них за ці два роки майже нічого не забрали, то де ж вони вже "лахмандєї"?

– сказав він.

Противник має чисельну перевагу та випробує різні технології наступу, і якась з них, на його думку, точно буде працювати.

Зніміть рожеві окуляри. Звичайно, для підняття бойового духу я, звісно, можу сказати, що вони чмобіки, бл**ь. Але де ж чмобіки?

– відзначив командир підрозділу К-2.

Бійцям з підрозділу Вереса доводилось особисто воювати з "вагнерівцями", і вони були аж ніяк не л*хами.

Так говорять ті, хто не воював, або хто думає по-іншому. Може, йому якийсь бомж попався. Але ж треба дивитися комплексно на проблеми. Проти нас воюють далеко не л*хи,

– підкреслив він.

Це, за його словами, підтверджує той факт, що росіяни окупували 20% Донецької області, зокрема, Соледар, Бахмут.

Неважливо, якими силами – 100 тисячами, 50 тисячами, 20 тисячами – "віджали". І в нас там були також немаленькі втрати. Але "віджали" ж,

– зазначив Кирило Верес.

Водночас в України не залишається іншого виходу – лише нищити ворога. Проте для цього треба розстатися з ілюзіями і "зняти рожеві окуляри".

До слова, завдяки тому, що українські сили успішно ліквідують склади з боєприпасами та технікою на території Росії, зокрема, у Торопці Тверської області, вже у грудні 2024 року росіяни відчують нестачу снарядів. На думку авіаексперта Анатолія Храпчинського, Україна знешкоджує стратегічний запас противника, який він планував використовувати в майбутньому.