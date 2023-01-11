Шойгу "понизив" Суровікіна і призначив нового командувача вторгненням в Україну

Росія зазнає в Україні колосальних втрат. Водночас окупанти досі на щось сподіваються. Країна-терористка раптом змінила командувача об'єднаними "пакетними" силами окупантів в Україні.

Тим часом м'ясник Сергій Суровікін, який раніше командував вторгенням, тепер стане заступником Герасимова. Виглядає так, ніби Росія збирається зняти сиквел фільму "Тупий та ще тупіший". Про призначення повідомили росЗМІ, інформує 24 канал.

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У російському міноборони прокоментували такі кадрові зміни "розширенням масштабу завдань". Вочевидь, не можуть домовитися, хто зустріне 12 КамАЗів з тілами окупантів.

Призначення Герасимова – ляпас для Прігожина

До слова, навіть на болотах не вірять у професійність Герасимова. Зокрема, терорист Ігор Гіркін відкрито називав командувача "пакетними" силами бездарним та недалеким.

У мережі регулярно з'являються повідомлення, що Герасимов та Євгєній Прігожин, м'яко кажучи, не надто люблять одне одного. Зокрема, вагнерівці під Бахутом записали відео зі своїм скиглінням для Герасимова й обізвали його "пі**ром" і "чортом йоб**им". Прігожин підтримав своїх посіпак.

Чому призначення Герасимова – не допоможе Росії

Російські окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Станом на 11 січня на концерт до Кобзона поїхали вже 112 960 російських окупантів. Лише за добу ліквідувати вдалося 490 загарбників.

Бен Ходжес – екскомандувач американськими військами в Європі – заявив, що у війні Україна досягла безповоротного імпульсу. Наразі Ходжес не бачить нічого, щоб могли зробити російські окупанти, аби цю ситуацію переламати. Водночас попереду – ще місяці важких битв.

Володимир Зеленський наголосив, що вже зрозуміло, хто – переможе. Третьої світової не буде. Україна "зупинить російську агресію" за допомогою вільного світу.

Воїни ЗСУ повернуть український прапор у всі міста та села. В російських окупантів в Україні немає жодних шансів на успіх.