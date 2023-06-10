Путін втратив контроль майже над усім: які регіони може втратити Росія після програшу у війні

Російсько-українська війна не завершиться звільненням лише окупованих територій. Найімовірніше, країна-агресорка втратить власні.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Владімір Путін уже майже нічого не контролює.

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"Ми поки говоримо про не дуже значні події в Бєлгородській області, але вони можуть спричинити кардинальний перегляд кордонів. Для мене цілком очевидно, що після цієї війни Росія в теперішніх кордонах не збережеться", – сказав Яковенко.

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Крім Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської областей, під великим питанням також розташування Північного Кавказу в складі Росії.

Путін втратив реальну владу

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" 1 червня повідомили, що почали "другий етап" операції на території Бєлгородщини. Уже 10 кілометрів регіону стали сірою зоною.

Путін не в змозі відповісти на жодне запитання. Він утратив контроль над тим, що відбувається в Росії, на фронті, у збройних силах.

Диктатор контролює лише свій нагороджувальний відділ, бо продовжує роздавати всілякі ордени й медалі. Найімовірніше, контролює свого прессекретаря Дмітрія Пєскова, але це не точно. Контролює особисто міністра оборони Сєргєя Шойгу, але не армію – це діє феодальний принцип "васал мого васала – не мій васал".

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