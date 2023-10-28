Російські загарбники примушують наших полонених воювати на їхньому боці. Аналітики ISW написали, що російські ЗМІ вже повідомили про 70 "завербованих" українців.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що ворог кинув українців у добровольчий батальйон "Богдан Хмельницький". Наша розвідка раніше повідомляла, що Україна працює над наймасштабнішим обміном, щоб повернути всіх на всіх.

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Що відомо про примусове "вербування" наших бійців

Ймовірно, російська влада примушувала українських військовополонених вступати до "добровольчих формувань", які воюватимуть в Україні, що було б явним порушенням Женевської конвенції про військовополонених,

– заявили аналітики ISW.

За їхніми даними, 27 жовтня 2023 року росЗМІ написали про те, що добровольчий батальйон "Богдан Хмельницький" "завербував" орієнтовно 70 українських військовополонених з різних російських виправних колоній. Ба більше, вороги заявили, що вони вже почали навчання і після його завершення українців скерують на невизначену ділянку лінії фронту.

Фахівці пояснили, що це порушує Женевську конвенцію про військовополонених. Адже документ передбачає, що:

"жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у районах, де він може бути підданий вогню в зоні бойових дій";

полонений не може "залучатися на роботу, яка є нездоровою або небезпечною за характером".

Україна повернула тіла 50 загиблих українських бійців

Україна зуміла повернути тіла 50 загиблих наших військових. У Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими повідомили, що тіла бійців передадуть правоохоронцям та судово-медичним експертам. Ті повинні організувати та провести слідчі дії та судові експертизи.

До речі, з початку повномасштабного вторгнення Україна вже зуміла повернути орієнтовно 2600 своїх громадян. Повернути українців вдалось у процесі 48 обмінів.