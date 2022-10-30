Російські солдати вдають цивільних у Херсоні: про це повідомили в ISW

Окупанти продовжують виганяти українців з їхніх домівок, зокрема у тимчасово окупованому Херсоні. Спустошені території Кремль заселяє перевдягнутими в цивільне військовими.

Збройні Сили підступають до Херсона та змушують ворога нервувати. В істерії окупанти вдаються до найбільш маразматичних методів боротьби – в Інституті з вивчення війни переконані, що росіяни планують звинувачувати Україну в тому, що вона атакує "мирних жителів", хоча ті насправді є перевдягнутими солдатами.

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Росія порушує норми ведення війни

Як повідомляють аналітики, Росія, ймовірно, прискорює процес примусового знелюднення районів Херсонської області вздовж Дніпра. У хати наших земляків заселяються російські солдати без військової уніформи. Це є порушенням норм міжнародного права, що стосуються ведення збройних конфліктів.

Міжнародне право вважає "симуляцію цивільного статусу" вдачею до віроломства, що є порушенням законів збройних конфліктів,

– заявили в ISW.

Росія може використовувати цю тактику "віроломства" для того, аби потім звинуватити Київ в ударах по "цивільному населенню", яким насправді воно не є.

Як Україна коментувала це питання

Українська сторона неодноразово наголошувала, що окупанти примусово "евакують" Херсонців та жителів області в райони Росії:

28 жовтня ОК "Південь" заявляло, що представники російської влади попередили жителів міста про виселення за два дні. Окрім того, загарбники запровадили контрольно-пропускні пункти, які посилено контролюють та перевіряють на блокпостах людей, який "евакуюють" до окупованого Криму.

У Генштабі також зазначали 29 жовтня, що російські війська продовжують примусову евакуацію мирного населення з Нової Каховки. А в Бериславі ворожі солдати масово переодягаються в цивільний одяг і переселяються в приватні помешкання.

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Також важливо пам'ятати, що загарбники крадуть дітей. На Херсонщині батьки не можуть розшукати своїх дітей, яких окупанти забрали в табір в окупований Крим. Коли батьки вирішили забрати дітей з табору, виявилося, що їх там немає.

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