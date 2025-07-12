Проти України воює понад 700 тисяч росіян: Тимочко оцінив, чи здатні вони виконати наказ Кремля

Кількість росіян, що воює проти України, на початок липня 2025 року, як повідомила Служба зовнішньої розвідки, становить 700 тисяч. Водночас українські сили продовжують активно ліквідовувати чисельність особового складу ворога.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив у розмові з 24 Каналом, що противник намагається наростити свої сили. Зазначимо, що станом на 12 липня, за минулу добу ворог втратив 1070 окупантів.

Дивіться також Ворог вперто суне до Дніпропетровщини та має успіхи на Харківщині: огляд фронту і карти ISW

Чи зможе ворог дотриматись дедлайну весняно-літнього наступу?

Тимочко підкреслив, що на піку наступу у 2024 році угрупування ворога, залученого у бойові дії в Україні, складало 650 – 690 тисяч військових. Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 22 червня наголосив, що кількість російської армії на території нашої країни, включно з оперативним резервом, становить приблизно 695 тисяч осіб.

Навіть якщо чисельність російського угрупування за останній час збільшилось на 5 тисяч – це незначна сума відносно всієї лінії фронту. Це, по суті, на п'ять днів бойових дій для росіян, якщо в середньому знищуємо та виводимо з ладу приблизно 1000 окупантів на добу. Ця кількість включаю вбитих та поранених, – пояснив він.

Питання, за його словами, в тому, як рахують чисельність війська противника, – чи разом з тими силами, які перебувають в логістиці, чи з тими, яких готують до відправки в Україну і вже визначено, що вони будуть воювати на лінії фронту.

До слова. У СВР відповіли на запит LIGA.net, що на початок липня 2025 року у бойових діях проти України ворог залучив 700 тисяч військових. Порівняно з травнем угруповання збільшилось на 60 тисяч, а з листопадом 2024 року – на 120 тисяч.

Володимир Путін видавав наказ збільшити штатну чисельність російської армії до приблизно 2 мільйонів 400 тисяч, але так і не зумів вийти ці цифри. Проте є різні дані, відповідно до певних – армія окупантів складається з 1 мільйона 500 тисяч особового складу. Однак крім бойових дій в Україні, вона, як зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, також охороняє кордони та залучена до інших ситуацій, важливих для Росії.

Тому концентрація сил відбувається завдяки внутрішньому ресурсу, а не через різкий донабір особового складу. Це видно й по тому, що вже середина літа, а мета противника, яку він собі ставив, – перехопити ініціативу у весняно-літній період – провалюється,

– наголосив Іван Тимочко.

До осені залишається не так багато часу, але, на його думку, враховуючи рівень просування росіян та втрати, які вони зазнають, – це величезні виклики щодо дотримання термінів, які, можливо поставив своїм військовим Путін.

Нагадаємо, що за інформацією ГУР МО, з щонайменше 28% мобілізованих російських ув'язнених з південного військового округу збройних сил Росії загинули або зникли безвісти. У період з липня 2024 року до кінця квітня 2025-го до складу південного військового округу збройних сил Росії було зараховано на службу 14 560 осіб з-поміж засуджених та тих, хто перебував під слідством. Відповідно, з них 4 212 осіб російська армія втратила.