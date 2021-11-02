Росія зробила хід конем, – Костенко про стягнення військ до кордону з Україною

Росія стягувала свої війська до українського кордону ще у квітні 2021 року. Кремль так виробляє свою політику, аби мати можливість постійно погрожувати.

Росія має намір із позиції сили спілкуватися із нашою державою та впливати на зовнішню та внутрішню політику України. Про це зауважив в авторській програмі Єгора Скоріни "Такі справі" на 24 каналі секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко.

Зверніть увагу Ми готові до нового витка бойових дій, – командувач ОС

За його словами, Росія намагається показувати Європі, що війська стоять і вони завжди готові розгорнути їх та показувати Україну як нестабільного партнера.

Росія не відвела всю техніку

Мовляв, в нашу державу не можна інвестувати, вкладати гроші, тому що в будь-який момент Росія може організувати ескалацію конфлікту.

Тоді Росія, стягуючи війська, зробила хід конем – відвела особовий склад, а всю техніку, яку тяжко перекидати, залишили в місцях,

– наголосив Костенко.

За його словами, Кремль перетворив такі дії на свою політику. Костенко вважає, що є кілька факторів, чому саме зараз підіймають відповідну тему.

Зокрема, можливо, зараз є бажання ввести санкції проти Росії. Мені хотілося б думати, що це є причинно-наслідковими діями. Роман Костенко Секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки

Стягування військ Росії до українського кордону

У світових ЗМІ звертають увагу на загальне нарощування агресивної риторики Кремля проти України і водночас загострення відносин Росії із НАТО.

Вчора, 1 листопада, Міністерство оборони України оприлюднило заяву, в якій назвало хвилю повідомлень про стягування російських військ "елементом інформаційно-психологічних дій".

Вже 2 листопада секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов назвав повідомлення західних ЗМІ "дезінформацією" і заявив, що війська Росії вже давно сконцентровані в цих районах.

Костенко розповів про стягування Росією військ: дивіться відео