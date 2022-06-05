Росія зробила це спеціально, – експертка про загрозливий проліт крилатої ракети над АЕС

Прольоти ракет над ядерними об’єктами несе величезну загрозу всьому світу. Адже ми бачимо, як працює російська зброя: вона може не долетіти, чи змінити траєкторію польоту.

Про це 24 каналу розповіла членкиня колегії Державної інспекції ядерного регулювання Ольга Кошарна. Вона також зазначила, що прольоти ракет поблизу АЕС – російський ядерний шантаж.

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Експертка зазначила, що ППО, яке знаходиться довкола станції – вимкнене, задля безпеки об'єкту, адже є небезпека від уламків ракет.

Це абсолютно демонстративний шантаж окупантів, такий самий, як і обстріл Києва сьогодні,

– зазначає Кошарна.

За словами Ольги Кошарної – це вже четвертий такий випадок, тому важко говорити про випадковість, саме тому, на думку фахівчині, це навмисні залякування від росіян.

Що трапилось на Південноукраїнській АЕС

Зранку 5 червня російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС. Ворожу крилату ракету над атомною електростанцією помітили 5 червня приблизно о 5:30 ранку. Вона пролетіла настільки низько, що це занепокоїло співробітників "Енергоатому".

Такі витівки можуть спричинити глобальну катастрофу! В "Енергоатомі" наголосили, що російська агресія та бомбардування загрожують усьому світу новою ядерною небезпекою. Необережні дії окупантів можуть призвести до влучання у робочий енергоблок.

Росія – країна-агресорка та ядерна терористка

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Люди, які там працювали, відчували важке фізичне та психологічне навантаження. Вони працювали беззмінно та харчувалися 1 раз на день. Головна небезпека полягала у тому, що неможливо було забезпечити моніторинг ЧАЕС. Окупанти пробули там понад місяць і за цей час вбили 9 співробітників станції. Ще 5 – викрали.

Обладнання станції систематично розкрадалось або знищувалось російськими окупантами. Загалом сума збитків становить близько 135 мільйонів доларів. Частину вивезеного росіянами програмного забезпечення розробляли спеціально для Чорнобильської АЕС й заміні вона не підлягає. Тож наразі деякі важливі робочі процеси місцевих лабораторій неможливі – зокрема, моніторинг рівня радіації.

4 березня окупанти захопили Запорізьку АЕС й перебувають там досі. Намагаючись захопити станцію, росіяни її сильно обстрілювали, тим самим пошкодили низку об'єктів на її території. За попередніми оцінками, нанесена шкода склала 18,3 мільярда гривень.

Наразі ворог використовує станцію, як військову базу. Окупанти розуміють, що та кількість ядерних матеріалів, яка там є, їх захищає, адже Україна не буде бити по такому об’єкту.

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