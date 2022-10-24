Після фейку про "брудну бомбу" міноборони Росії заявило про готовність сил реагування

У Росії продовжують вигадувати фейки про "провокацію" України, яка нібито готує "брудну бомбу". У міноборони країни-терористки вже заявили, що "привели в готовність сили".

У Росії розповсюджують фейки про те, що Україна готується до "провокації", яка пов'язана з підривом так званої "брудної бомби" чи малопотужного ядерного боєприпасу. Там стверджують, що мета нашої держави – звинуватити Кремль у застосуванні зброї масового знищення та запустити у світі потужну антиросійську кампанію, націлену на підрив довіри до Москви, пише 24 канал.

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Черговий фейк Росії щодо України: які плани у Кремля

У міноборони Росії заявили, що "привели в готовність сили та засоби на випадок підриву "брудної бомби" Україною". Там запевняють у тому, що вони мають докази "намірів" нашої держави.

Росіяни продовжують цинічно брехати про те, що Україна має науковий, технічний і виробничий потенціал для створення "брудної бомби". Харківський фізико-технічний інститут вони називають науковою базою.

Російські загарбники заявили, що "брудна бомба" є контейнером з радіоактивними ізотопами та зарядом вибухової речовини. Там запевняють, що радіоактивні речовини нібито торкнуться Києва, Львова і навіть Польщі

Подібні звинувачення України у "провокації" вже не вперше можна почути від російських пропагандистів. На жаль, подібні заяви можуть свідчити про те, що Кремль планує застосувати подібну зброю на території України.

Також пропагандисти запевняють, що Україна також має на меті виставити Росію як ядерного терориста. Однак саме російські загарбники окупували Запорізьку АЕС та замінували її.

Росія вплутала Велику Британію до причетності "брудної бомби"

У міноборони Росії запевняють, що нібито мають відомості про контакти офісу Зеленського з представниками Великої Британії з питання отримання технології створення ядерної зброї.

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергєй Шойгу вирішив телефонувати міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна буцімто готова застосувати "брудну бомбу".

В Інституті вивчення війни заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала.

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