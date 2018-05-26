Росія не допускає українських лікарів до політв'язнів, – Супрун
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Влада Росії не дає можливості українським політв'язням отримувати допомогу від своїх лікарів. І через це Україна не знає в якому вони стані.
Про це повідомила Громадському виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час акції на підтримку Олега Сенцова біля посольства Росії.
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Я нещодавно була в Женеві, де виступала перед Всесвітньою асамблею охорони здоров'я, і говорила саме про наших політв'язнів. І про те, що Російська Федерація не дозволяє нам доступ до них, щоб ми могли їм надавати допомогу. І ми не знаємо в якому вони стані,
– зазначила вона.
Уляна Супрун закликала усіх міністрів охорони здоров'я світу вимагати від РФ звільнення українських політв'язнів.
Джерело: 24 Канал
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