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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія витіснятиме США з Сирії, і вже має певну підтримку, – експерт

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Подальшого загострення в Сирії не буде, вона поділена на зони впливу
Подальшого загострення в Сирії не буде, вона поділена на зони впливу / 24 Канал

Військове протистояння в Сирії мало театральний характер. Жодна зі сторін не зазнала суттєвих втрат. Трамп і Путін зберегли свої політичні обличчя. Але Росія буде витісняти США.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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США і союзники постріляли по пустелі в Сирії, на цьому все і закінчилося. Все, як і рік тому, коли теж було загострення в Сирії через хімічні атаки Башаром Асадом мирного населення, а Трамп наніс ракетні удари. Заяви, що таким чином поставили на місце Асада, не відповідають дійсності. Сирія чітко поділена на зони впливу,
– вважає експерт.

Зокрема, Снєгирьов звертає увагу на заяви Росії про те, що перебування військового контингенту США в Сирії незаконне. За його словами, Росія намагатиметься витиснути США з Сирії і взяти під контроль нафтоносні райони. Крім того, зауважує фахівець, Росія, по суті, заручилася підтримкою Туреччини. Ердоган, з одного боку, поаплодував ракетним ударам США і союзників. З іншого – не надав повітряний простір літакам США. Не підтримала удари по Сирії і Німеччина.

"В Сирії не буде більш суттєвого загострення. Вона поділена на зони окупації. Періодично там виникатимуть показові моменти, коли конфліктуючі сторони хизуватимуться одна перед одною військовою силою", – вважає Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, вночі проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетного удару по цілях у Сирії після хімічної атаки у місті Дума, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 цивільних. Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що повторення ударів по Сирії силами західної коаліції "неминуче призведе до хаосу у міжнародних відносинах".

Читайте також: Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?

Теги: Новини України Новини політики Війна у Сирії Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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