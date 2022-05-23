У росіян на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж у нас, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у російських загарбників, які наразі намагаються атакувати Донбас, у 20 разів більше техніки, ніж в українських військових.

Наразі Україні все ще не вистачає техніки. Про це глава держави розповів під час розмови в Українському домі в Давосі, повідомляє 24 канал.

До теми Боротьба України – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу, – Зеленський

Він зауважив, що Україні потрібна потужна зброя, яка дасть можливість "не втрачати стільки людей". Саме тому українська влада щоразу закликає надавати більше зброї.

В окупантів на Донбасі у 20 разів більше техніки

Володимир Зеленський повідомив, що у росіян на Донбасі у 20 разів більше техніки. При цьому він зауважив, що українські воїни дуже сильні, якщо можуть протистояти такій навалі. Але наразі вони гинуть, а цього можна було б уникнути лише надавши нам необхідну техніку.

Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої, великої за розміром держави й великої за розміром армії держави. У них в 20 разів більше техніки. В 20 разів! Зараз на Донбасі 1 до 20. Уявіть собі, які у нас люди, міцні наші воїни, який у нас народ – 1 до 20,

– розповів Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що не хоче, щоб в Україні гинули сотні тисяч людей. Але для цього потрібна техніка, яка діє на великій відстані.

Він додав, що хоч українці добре працюють на Харківському напрямку, найкривавіша ситуація на Донбасі, а у міжнародних партнерів є все, щоб допомогти зберегти життя українських воїнів. Тож Володимир Зеленський просить лідерів інших країн почути це.