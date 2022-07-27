Можливість перекинути техніку до Херсона ще залишається, росіяни знають місця, – активіст

Українські військові вдарили по Антонівському мосту, яким напередодні окупанти перевозили бронетехніку. Проте місцеві запевняють, що росіяни можуть знайти інші місця для перекидання техніки до Херсона.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він наголосив, що в окупантів є ще один міст – у Новій Каховці.

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Ворог може побудувати понтонні переправи

За словами активіста, у Новій Каховці можна зробити понтонні переправи.

Є два місця нижче греблі біля села Львова та Козачі Лагері. З Корсунського монастиря є прокладена ще радянськими військами жерстяна дорога, де військові тренувалися наводити понтонні переправи,

– сказав він.

Молчанов розповів, що ширина річки Дніпро сягає там близько 450 метрів, а з обох боків є зручні під’їзди для будь-якої техніки.

"Відомо, що росіяни вже досліджували це місце. Але якщо окупанти і створять там переправу, то знищити її буде набагато легше, ніж стаціонарний міст", – додав він.

Активіст зазначив, що є ще одне місце поряд з Антонівським мостом.

Треба буде, певно, руйнувати якісь будинки на березі, щоб створити понтонну переправу, але вона виходитиме аж до молодіжного пляжу в Херсоні, це трохи нижче за Дніпром. Це дві такі локації, де можна протягнути через річку понтонні переправи,

– заявив він.

Молчанов зазначив, що також функціонує міст через Інгулець. Уже було близько 6 влучань ЗСУ з одного боку, але ним досі можна їхати.

"Існують і кілька мостів в зоні окупованої території – це в Снігурівці й нижче за річкою. Є там залізничний міст і ще кілька мостів біля сусідніх сіл", – згадав він.

Активіст наголосив, що одразу після удару ЗСУ по мосту через Інгулець окупанти почали будувати понтонну переправу через цю річку. Колись там вже був радянський міст, тож зараз зробити це буде легше.

Тому перекидання техніки для окупантів поки не проблема. Хоча вже напередодні були кадри, ніби Стремоусов гірко плакав. Я вже подумав, що, може, нарешті помре, але ні. Думаю, що колаборанти розуміють, до чого все йде,

– підсумував він.

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