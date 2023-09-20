В окупантів криза біля Бахмута: британська розвідка описала ситуацію
З 15 вересня українські захисники звільнили села Кліщіївка та Андріївка. Вони розташовані приблизно за 8 кілометрів на південь від міста Бахмут Донецької області.
Нещодавнє передислокування російських десантників із Бахмута до Запоріжжя, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута. Про це повідомили британські розвідники.
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У росіян – криза біля Бахмута
За даними розвідників, з 15 вересня ЗСУ взяли під свій контроль села Кліщіївка та Андріївка. Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13 – одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня.
Однак Росія продовжує утримувати залізничну колію, яка пролягає вздовж насипу між Кліщіївкою та Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко захистити,
– заявили у британській розвідці.
Там наголосили, що нещодавнє передислокування російських ВДВ із Бахмута до Запоріжжя на півдні України, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- Станом на 20 вересня у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав.
- У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.
- На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.
- На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.
- На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.
- А в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.