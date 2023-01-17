Російським військовим можуть заборонити користуватися телефоном на фронті: які переваги для ЗСУ

Російські воєнкори повідомляють, що нібито військовим країни-агресорки заборонено на передовій користуватися мобільними телефонами та планшетами. За їхніми словами, за допомогою цих технічних засобів ЗСУ визначає місце розташування російських військ і регулярно завдають по нім удари.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак. Він зазначив, що російські військові з цього почали волати, мовляв, як же так, командування позбавляє нас "очей". Це ж означає, що ми не зможемо використовувати дрони.

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Ступак зауважив, що хоче побажати російському командуванню дотримуватись цих вимог.

Наказ є наказ. Нехай всі ваші підлеглі виконують його. Забороняйте їм використовувати телефони, щоб по нім не прилетіли українські ракети,

– наголосив він.

Експерт припустив, якщо в окупантів не буде телефонів і планшетів, то й не буде російських дронів в нашому небі.

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Будемо бачити позиції ворога, як "на долоні"

"Тепер російські військові не будуть реєструватися в сотовій мережі, їх не буде "видно". Але, коли не буде російських дронів в українському небі, то російська артилерія не матиме можливості влучно гатити по нашім позиціям. Вони не зможуть коригувати вогонь", – вважає він.

За його словами, якщо у ворога не буде дронів, він не зможе вирахувати або побачити заздалегідь, як українські військові рухаються до їхніх позицій.

"В небі будуть тільки українські дрони, і вони будуть бачити російські позиції, умовно кажучи, як "на долоні". Від цього рішення російського командування плюсів більше ніж мінусів", – підкреслив Іван Ступак.

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