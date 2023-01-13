В Херсоні росіяни обстріляли автобусний парк: є постраждалий

13 січня 2023, 11:44
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Джерело:

Херсонська ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати деокупований Херсон. Зокрема, у п'ятницю, 13 січня, російські загарбники вчинили атаку на автобусний парк.

Автобусна база зазнала обстрілів вночі. Там були припарковані комунальні маршрутні таксі.

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Які наслідки обстрілів

Як зазначають, через обстріл пошкоджень зазнали 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони.

За попередньою інформацією, один з охоронців отримав поранення. Крім того, уламки снарядів завдали шкоди електромережі.

Наразі на місці інциденту працюють медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення.

Наслідки обстрілу автобусного парку в Херсоні: дивіться відео

Росіяни обстрілюють Херсон: останні новини

  • 10 січня загарбники завдали удару по пологовому будинку в Херсоні. Під час обстрілу в приміщенні пологового перебувала породілля з немовлям. Крім того, працівниця медзакладу отримала серйозне поранення.
  • Цього ж дня у Херсоні під вікнами п'ятиповерхівки розірвався ворожий снаряд. На жаль, одна людина отримала поранення. Перед будинком утворилася величезна вирва.
  • 9 січня ворожий снаряд упав на перехресті житлового кварталу у Херсоні. Внаслідок влучання снаряда спалахнула пожежа в житловому будинку. У результаті атаки загинула одна людина.
  • 6 січня росіяни поцілили у пожежну частину в Херсоні. Пошкоджень зазнали машини, які допомагають у ліквідації пожеж, спричинених загарбниками. Саме тому окупанти вже вдруге атакували частину пожежної охорони. Внаслідок влучання загинув один працівник ДСНС.

Автор: Анна Романюк