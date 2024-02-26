Люди там живуть без електрики вже рік: росіяни скинули КАБи по селах Сумщини

Росіяни у ніч проти 26 лютого випустили по Юнаківській громаді на Сумщині 4 КАБи. Внаслідок ворожого удару у власному будинку загинуло подружжя.

В етері 24 Каналу кореспондентка Суспільне Суми Катерина Гладенко розповіла деталі страшної ночі. Загалом росіяни вщент зруйнували один приватний житловий будинок та ще 5 – пошкодили.

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Деталі обстрілу

Близько 2 години ночі 26 лютого у Юнаківській громаді, що в Сумській області, пролунали вибухи. Згодом обласна військова адміністрація повідомила про загибель подружжя у власному будинку.

Місцевий мешканець села розповів, що окупанти обстріляли центральну вулицю, пошкодивши всі будинки, які на ній розташовані,

– повідомила кореспондентка Суспільне Суми.

Рятувально-пошукова операція відбувалася вночі й близько 9 ранку речник ДСНС Олег Стрілка повідомив про її завершення та про те, що пожежники дістали тіла двох людей.

Загалом у поліції повідомили, що протягом минулої доби на Сумщині було понад 200 ударів з боку Росії. Під ворожим вогнем були 23 населені пункти.

Окрім Юнаківської громади, руйнування також зафіксовані й в інших громадах. Зокрема, пошкоджені чотири будинки, дитячий садок та згорів автомобіль. Інформації про травмованих чи загиблих більше не надходило.

Ситуація з електропостачанням

Також з'являлася інформація про те, що через нічну атаку деякі громади в Сумській області залишилися без електропостачання.

Такі повідомлення від Укренерго в нас щодня. Кілька сіл, наприклад, у Великописарівській громаді, які розташовані на кордоні, живуть із травня 2023 року без електрики,

– мовила Гладенко.

Фахівці не можуть підвести туди великогабаритну техніку, бо відразу починається обстріл. Тому люди майже рік живуть без електроенергії.

На жаль, обстріли відбуваються постійно, де можливо фахівці Обленерго, звісно, виїжджають. Є навіть випадки, коли люди, які знаються на електриці, самотужки відновлюють у своїх населених пунктах електропостачання.

Виїзд місцевих у безпечні регіони

Обласна влада постійно закликає місцевих мешканців виїжджати, особливо із п'ятикілометрової прикордонної зони. Проте люди, які там досі залишаються, говорять, що їм нікуди їхати.

Немає грошей, немає можливості виїжджати, не хочуть залишати свої будинки, бо вони не знають, чи зможуть повернутися і хто буде доглядати за тими будинками, якщо вони виїдуть,

– додала кореспондентка Суспільне Суми.

Керівники громад говорять про те, що ті, хто хотів й мав можливість, вже виїхали. Переважно, звісно, це молодь з дітьми.

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