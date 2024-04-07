Дивна ситуація: чому росіяни після довгої паузи застосували лише один "Калібр"

Росіяни під час нічної атаки 6 квітня вперше після довгої перерви запустили ракету "Калібр". Насторожує те, що ворог застосував лише одну повітряну ціль такого типу.

В етері 24 Каналу військовий оглядач Давид Шарп припустив, з чим може бути пов'язана пауза із застосуванням окупантами "Калібрів". Протягом цього часу противник міг накопичити від 245 до 285 таких крилатих ракет.

Читайте також Чому Росія менше використовує "Калібри" для атак: авіаексперт назвав 2 складові

"Ми давно не бачили "Калібрів", а одиничний пуск виглядає дивно. Ймовірно, ворог експериментує", – зауважив військовий оглядач.

Дивна ситуація

"Калібр" – ракета морського базування. Вона не має відношення до винищувачів Ту-95 або авіаційних носіїв, які запускають ракети Х-101 або Х-555. Ракети "Калібр" запускаються з кораблів і підводних човнів.

Росіяни довгий час не застосовували крилаті ракети "Калібр", а після перерви у ніч проти 6 квітня 2024 року запусти ракету в одиничному екземплярі.

Теоретично можна припустити, що "Калібрами" тривалий час не били по Україні через труднощі із виробництвом і чомусь запаси, на відміну від ракет Х-101, "Іскандерів" чи "Кинджалів", істотно зменшилися. Хоча відповіді, чому таке могло статися – немає,

– мовив Шарп.

Чорноморський флот Росії частково пішов з Криму, зазнавши втрат, й тепер переважно базується у Новоросійську. Проте для носіїв "Калібрів" здійснити запуск навіть з акваторії Новоросійська немає технічних проблем. Тобто пауза навряд чи пов'язана із загрозами з боку безекіпажних катерів.

Ймовірно, через технічні проблеми не вилетіло декілька ракет, а лише одна. До того ж такий дивний удар може бути випробуванням – тестуванням конкретного ракетоносія або його екіпажу. Тому був здійснений одноразовий запуск.

"Цікаво дізнатися, по якій цілі його запустили. Можливо, українське командування знає про це. Однак не завжди можна з'ясувати, куди була спрямована повітряна ціль, адже крилата ракета летить не по балістичній траєкторії, де можна прорахувати місце падіння. Вона може змінювати маршрут", – додав військовий оглядач.

Більше про застосування ракет "Калібр"