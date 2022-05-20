Росіяни 8 разів обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Збройні сили Росії продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Війська агресора гатять з мінометів.

Окупанти гатили з міномета 120 мм калібру

Про те, що Росія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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Там заявили, що російські війська здійснили близько 8 пострілів з міномета 120 мм калібру. Також у межах Чернігівської та Сумської областей протягом ночі фіксувалися поодинокі неприцільні постріли.

Ворог продовжує обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини.Ворог здійснив близько 8 пострілів з міномета 120 мм калібру. Також протягом ночі фіксувалися поодинокі неприцільні постріли по території України в межах Чернігівської та Сумської областей,

– йдеться у повідомленні прикордонників.

На підтвердження обстрілів українські прикордонники показали фото наслідків обстрілів з боку Росії.

Наслідки обстрілів прикордоння Чернігівської та Сумської областей / Фото ДПСУ

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