Хочуть відволікти резерви: наскільки ефективна "стратегія" росіян на Сватівському напрямку

Наприкінці минулого тижня ворог фактично відкрив ще один напрямок наступу на Сході України – Сватівський. Російські окупанти намагаються прорватися, щоб пройти до Лимана. У такої "тактики" є одна мета.

Про неї 24 Каналу відзначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він пояснив чи зможуть росіяни досягти поставлених цілей.

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Нова "стратегія" програшна

Росіяни відкрили Сватівський напрямок наступу, аби відволікти наші резерви, вважає Світан. Зокрема, мовиться про ті, що використовуються за Запорізькому напрямку. Окупанти, ймовірно, планують, що українські оборонці почнуть перекидати частину на Луганщину, таким чином стримуючи їхній рух.

У нас вистачає достатньої кількість оперативних резервів на Луганщині. І на контрударах по деяким позиціям ми покращуємо наші результати,

– відзначив військовий експерт.

Роман Світан про дії росіян на Луганщині: дивитись відео

Тому "стратегія" росіян провальна. І навіть якщо військове керівництво все ж вирішить посилити даний напрямок, то це теж не зіграє на користь окупантів.

"Якщо сильно допросяться і виникне у Головнокомандувача така думка, то можуть туди піти "коробочки". Але "винирнуть" аж під Луганськом і будуть потім між собою з'ясовувати (росіяни – 24 Канал) хто таке узагалі придумав. Подивимося як розгортатимуться події", – припустив Роман Світан.

Він додав, що наразі на Луганському напрямку йдуть важкі бої.

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