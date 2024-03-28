Приносять нам багато негараздів, – військовий розповів, як росіяни використовують БпЛА

Російські окупанти переважають на фронті за кількістю і технікою. Зокрема, дронами.

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш у розмові з 24 Каналом пояснив, як ворог використовує дрони. А також, що необхідно нашим захисникам зараз.

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Війна дронів

За словами військового, ворог переважає за кількістю FPV-дронів у співвідношенні 4 – 5 їхніх до 1 нашого. Це на тому напрямку, де веде боротьбу бригада "Рубіж".

"Вони літають достатньо багато, якісно, і, на жаль, навіть вночі, завдаючи нам достатньо багато негараздів", – відзначив він.

Натомість українські захисники намагаються шукати методи боротьби з ворожими дронами. Зокрема, мовиться й про системи радіолокаційної боротьби для захисту особового складу. Подекуди така робота є вкрай ефективною.

Так, безпілотні комплекси Сил оборони значно якісніші за ворожі. Але кількісно однаково переважають росіяни.

Вона відчутно більша, тому що тут спокійно по вулиці не походиш ні вдень, ні вночі. Ворог відразу намагається тебе вистежити і знищити. Але в них це погано виходить,

– зазначив Отченаш.

Росіяни використовують FPV-дрони, які виготовляються безпосередньо на замовлення їхнього так званого міноборони. Їх окупанти комплектують спеціальними боєприпасами і намагаються забезпечити свій особовий склад.

"Раніше вони робили боєприпаси безпосередньо для скидів. Тобто якщо ми намагаємося робити різних типів і не уніфікувати їх, а навпаки розвивати і робити кожен боєприпас унікальним, то вони їх підводять під одну свою радянську табличку. Частково роблять інноваційні методи боротьби, переводячи їх на заводські базові дані і вже використовують у величезній кількості, але при тому роблять це на базовому рівні", – пояснив Отченаш.

У росіян є можливості масштабувати виробництво і ставити такі дрони на баланс. Відповідно нашим захисникам треба більше дронів, аби давати відсіч ворогу.

"Наразі підрозділи розвідки нашої бригади збирають на прибори нічного бачення, радіоелектронну боротьбу, а також на інші системи нічної боротьби з ворогом, для того, щоб ми могли знищувати ворога і захищати нашу країну. Всі результати цих зборів будуть на офіційній сторінці нашої бригади, а також у телеграм-каналі "Отченаш на зв'язку", – відзначив боєць.

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