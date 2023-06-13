Нічого святого: росіяни вбили священника, коли атакували церкву на Херсонщині
Джерело:Андрій Єрмак
Терористичні війська Росії 13 червня атакували Херсонську область. Окупанти побачили "загрозу" в церкві та вбили священника.
Російська армія обстріляла Білозерку з артилерії. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що снаряди окупантів влучили в подвір'я церкви.
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Загиблому священнику було 72 роки
Унаслідок цинічної атаки російських військових загинув священник. Як зазначив Єрмак, загиблому було 72 роки.
Росіяни обстріляли Білозерку / Фото із соцмереж Андрія Єрмака
Крім того, через артилерійський обстріл окупантів на Херсонщині поранення отримала 76-річна жінка.
Наслідки обстрілу Білозерки / Фото із соцмереж Андрія Єрмака
Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, об'єкти критичної інфраструктури,
– написав Єрмак.
Окупанти з артилерії обстріляли Білозерку / Фото із соцмереж Андрія Єрмака
У Кривому Розі загинуло 10 людей після ракетної атаки Росії
- Російські військові 13 червня завдали масованого удару по Україні крилатими ракетами та "Шахедами". Атака російських окупантів відбувалася у дві хвилі.
- Силам ППО вдалося знешкодити 11 з 15 крилатих ракет Х-101/Х-55 та один "Шахед". На жаль, російські терористи влучили по житловому будинку в Кривому Розі.
- Станом на 13:21 у Кривому Розі внаслідок атаки росіян на цивільні об'єкти вже 10 загиблих. Тіла шістьох дістали з-під завалів складу приватного підприємства. Там рятувальники продовжують розбирати руїни та шукають одну людину.
- Ще чотири долі обірвалось унаслідок удару окупантів по п'ятиповерхівці. Крім того, внаслідок обстрілу відразу 25 людей у Кривому Розі отримали поранення.
- Крім того, російські окупанти вночі атакували Харків "Шахедами". На жаль, є прильоти по цивільній інфраструктурі. Було пошкоджено фасад будівлі у Київському районі. Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа.