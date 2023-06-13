Нічого святого: росіяни вбили священника, коли атакували церкву на Херсонщині

Терористичні війська Росії 13 червня атакували Херсонську область. Окупанти побачили "загрозу" в церкві та вбили священника.

Російська армія обстріляла Білозерку з артилерії. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що снаряди окупантів влучили в подвір'я церкви.

Дивіться також Люди горіли живцем й стрибали з вікон: жителька Кривого Рогу розповіла про пережитий обстріл

Загиблому священнику було 72 роки

Унаслідок цинічної атаки російських військових загинув священник. Як зазначив Єрмак, загиблому було 72 роки.



Росіяни обстріляли Білозерку / Фото із соцмереж Андрія Єрмака

Крім того, через артилерійський обстріл окупантів на Херсонщині поранення отримала 76-річна жінка.



Наслідки обстрілу Білозерки / Фото із соцмереж Андрія Єрмака

Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, об'єкти критичної інфраструктури,

– написав Єрмак.



Окупанти з артилерії обстріляли Білозерку / Фото із соцмереж Андрія Єрмака

У Кривому Розі загинуло 10 людей після ракетної атаки Росії