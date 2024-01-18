Росіяни атакували 33 дронами-камікадзе: скільки вдалося знищили
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росія вночі проти 18 січня знову атакувала Україну дронами. Наші військові знищили більшу частину ворожих цілей.
Окрім того, Росія вдарила по Україні ракетами з Бєлгородської області. Цю зброю ворог скерував по Харківській області.
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Які наслідки нічної атаки росіян по Україні
Росія вночі проти 18 січня 2024 року атакувала Україну:
- 33-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії;
- двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.
Основні напрямки удару – південь та північ. Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА,
– розповіли військові.
Вони також зазначили, що декілька ворожих дронів не досягли своїх цілей.
Повітряні сили ЗСУ розповіли, що дрони збивали:
- зенітні ракетні підрозділи,
- мобільні вогневі групи,
- засоби РЕБ.
Відомо, що наші військові збили ворожі безпілотники у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Що відбувалось в Україні вночі
- Орієнтовно о 20:05 17 січня Росія запустила по Україні дрони-камікадзе. Небезпека була для Херсонської та Миколаївської області. Окрім того, загроза атаки безпілотниками була для Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської областей.
- Вже о 21:03 ворожий дрон був у районі Сум, згодом – у Кіровоградській області та летів у напрямку Черкащини або Вінниччини.
- О 22:44 дрони летіли у північно-західному напрямку. Загроза була для Вінницької та Хмельницької областей. Врешті на Хмельниччині працювала ППО та чули вибухи.