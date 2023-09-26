Росіяни атакували Черкащину "Шахедами": 4 цілі збили, але є влучання

Вночі 26 вересня Росія атакувала дронами-камікадзе Черкащину. На жаль, внаслідок обстрілу є влучання.

Влучання зафіксували в інфраструктурний об’єкт. Наразі вся інформація з’ясовується.

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Ворог обстріляв Черкащину

Як розповіли в ОВА, вночі ворог атакував Черкаську область "Шахедами". Силами ППО було збито 4 повітряні цілі противника.

Однак є влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо, без потерпілих.

Наразі триває ліквідація наслідків,

– наголосили в ОВА.

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