Росіяни атакували Дрогобицький район Львівщини: куди влучили

Під час масованої російської атаки 26 серпня постраждала Львівська область. Окупанти атакували ракетами Дрогобицький район.

Там відбулося влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Там виникла незначна пожежа.

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Які наслідки удару по Дрогобицькому району Львівщини

Начальник Дрогобицької районної військової адміністрації Степан Кулиняк повідомив що, за попередніми даними, інформації про потерпілих чи жертв у районі немає. Усі профільні служби працюють на місці.

У РВА подякували ЗСУ та силам ППО за оборону, а також вкотре нагадали громадянам, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті або користуватися правилом "двох стін", бо ворог підступний.

Варто зазначити, що глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що, станом на 11:59, ситуацію в енергосистемі області вдалося стабілізувати. За словами посадовця, енергетики працюють над відновленням живлення. На місцях чергують ДСНС та правоохоронці.

Попередньо також, у Львівській області обійшлося без жертв і постраждалих.

До слова, раніше Максим Козицький повідомляв, що ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.

Водночас мер Львова Андрій Садовий підкреслив, що влучання були в області, а не у місті. Також через ворожу атаку можуть бути неполадки із водопостачанням.