Росіяни вночі обстріляли "Епіцентр" у Херсоні, спалахнув відділ піротехніки

Російські окупанти атакували "Епіцентр" в Херсоні. На жаль, внаслідок атаки спалахнула пожежа.

За даними телеграм-каналів, росіяни атакували торговий центр у ніч проти 3 лютого, пише 24 Канал. За даним рятувальників, вороги влучили у відділ з піротехнічними виробами.

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Що відомо про пожежу в Херсоні

Вночі 3 лютого виникла пожежа в складських приміщеннях одного із торговельних центрів. Снаряд потрапив у відділ з піротехнічними виробами, тому горіння супроводжувалось вибухами та феєрверками,

– розповіли в ДСНС.

Також додали, що згодом росіяни почали повторні обстріли. Рятувальники повідомили, що їм вдалось врятувати 8 одиниць техніки та прилеглі до будівлі стелажі з будівельними матеріалами загальною площею 600 метрів квадратних.

На місці події працювало 39 рятувальників та 9 одиниць техніки. Станом на 9:53 3 лютого рятувальники продовжували ліквідовувати пожежу.

За даними Суспільного, в "Епіцентрі" вигоріло близько половини будівлі торговельного центру.

Росіяни атакували "Епіцентр" в Херсоні / Фото Суспільного та ДСНС

Російські загарбники атакували торговий центр у Херсоні: дивіться відео

Як виглядає "Епіцентр" в Херсоні: дивіться відео

У Херсонській міській раді заявили, що станом на 9 ранку 3 лютого окупанти 9 разів атакували місто.

По одному з торгових центрів Херсона вдарили орієнтовно опівночі проти 3 лютого. Окрім того, окупанти атакували територію суднобудівного заводу. На щастя, люди не постраждали.

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