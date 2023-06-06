Росіяни атакували Херсон з артилерії, поки там йде евакуація: поранені поліцейські

Російські загарбники атакували місто Херсон. Вороги цинічно вдарили тоді, коли з міста вивозять мирних мешканців через затоплення, спричинені підривом Каховської ГЕС.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що вороги поранили херсонських поліцейських. Це трапилось посеред дня 6 червня.

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Що відомо про удар по місту Херсон

Двоє херсонських поліцейських зазнали осколкових поранень під час здійснення евакуаційних заходів у місті,

– заявили в МВС.

За їхніми даними, Росія атакувала Херсон з артилерії. Це трапилось тоді, коли у місті триває евакуація мирних мешканців через підтоплення.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що станом на 11:00 6 червня з Херсонської області евакуювали 885 громадян.

Варто зазначити, що у ніч проти 6 червня в Україні збили усі 35 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, якими атакувала Росія. За даними Повітряних сил ЗСУ:

атакували традиційно – з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;

більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку Києва – в зону відповідальності повітряного командування "Центр".

Росія підірвала Каховську ГЕС

У ніч проти 6 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що Росія підірвала Каховську гідроелектростанцію.

Згодом МВС України оголосило про евакуацію з Херсона та сіл Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове.

Станом на 10:53 6 червня Держприкордонслужба показала відео, на якому видно, що Каховська гідроелектростанція вже повністю пішла під воду.

Каховську ГЕС повністю затопило: дивіться відео

Перед цим в Укргідроенерго повідомили, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.