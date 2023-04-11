Росіяни завдали авіаудару по Оріхову: чоловіка від смерті урятувала дивом поліція
Джерело:ГУНП у Запорізькій області
Росіяни вкотре завдали масованого авіаційного удару по місту Оріхів, що у Запорізькій області. Під час атаки серйозне поранення отримав 56-річний чоловік.
Врятували постраждалого від смерті поліцейські, які прибули першими на місце події. Вони оперативно та професійно надали невідкладну медичну допомогу чоловікові.
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Як поліцейські урятували чоловіка
Окупанти завдали масованого авіаційного удару по Оріхову, що у Пологівському районі. Одна зі скинутих бомб влучила у місцевий заклад освіти. Від вибухової хвилі пошкоджено прилеглі будинки. Під час удару один місцевий чоловік порався по господарству.
Від потужного вибуху 56-річний постраждалий отримав відкрите осколкове поранення живота та травми нижніх і верхніх кінцівок.
На місце події першими прибули правоохоронці Пологівського райвідділу поліції. Начальник відділення полковник поліції Василь Заярський і сержант патрульної поліції Євген Татьяненко разом надали пораненому невідкладну медичну допомогу.
Правоохоронці надали допомогу пораненому / Увага: відео містить чутливий контент (18+)
На службовому автомобілі чоловіка доставили до найближчої лікарні. Також на території домогосподарства була дружина постраждалого. Вона забрала документи, цінні речі та разом з пораненим чоловіком покинула Оріхів.
Ситуація у Запорізькій області: останні новини
- Лише за добу, 11 квітня, окупанти обстріляли 45 житлових та промислових об'єктів у Запорізькій області. Місто Оріхів у Запорізькій області протягом року перебуває під постійними обстрілами росіян.
- Наразі лінія фронту проходить за 7 кілометрів від Оріхова. Росіяни дуже хотіли захопити місто, але це їм не вдалося. "Міцний горішок" Оріхів нині майже зруйнований, але там досі лишається частина місцевих.
- ЗСУ продовжують нищити окупантів на Запоріжжі. Лише за останній два тижні українські захисники знищили 15 розташувань окупантів. Серед яких 7 – безпосередньо у місті Мелітополь.