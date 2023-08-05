Росіяни атакували Центр переливання крові: Зеленський показав моторошні наслідки обстрілу

Російські окупанти 5 серпня масовано обстріляли українські міста. Зокрема, вони поцілили по Центру переливання крові в Харківській області.

Про це розповів президент Володимир Зеленський. Окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою.

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Росіяни атакували Центр переливання крові

Президент о 22:39 прокоментував чергову ворожу терористичну атаку.

Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу,

– повідомив глава держави.

За його словами, один цей злочин війни говорить усе про російську агресію.

"Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя", – підсумував український лідер.



Росіяни вдарили по Центру переливання крові / Фото Володимира Зеленського

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Масована ракетна атака 5 серпня: коротко