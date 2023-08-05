Росіяни атакували Центр переливання крові: Зеленський показав моторошні наслідки обстрілу
Джерело:Володимир Зеленський
Російські окупанти 5 серпня масовано обстріляли українські міста. Зокрема, вони поцілили по Центру переливання крові в Харківській області.
Про це розповів президент Володимир Зеленський. Окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою.
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Росіяни атакували Центр переливання крові
Президент о 22:39 прокоментував чергову ворожу терористичну атаку.
Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу,
– повідомив глава держави.
За його словами, один цей злочин війни говорить усе про російську агресію.
"Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя", – підсумував український лідер.
Росіяни вдарили по Центру переливання крові / Фото Володимира Зеленського
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Масована ракетна атака 5 серпня: коротко
- На території України ввечері 5 серпня оголосили масштабну повітряну тривогу. Загалом вона тривала півтори години.
- Російські окупанти здійснили комбіновану атаку. Зокрема, вони випустили по Україні крилаті ракети з Тамбова та території Білорусі.
- Також загарбники застосували "Кинджали", які постійно змінювали свій напрямок. Вибухи лунали у Хмельницькій, Запорізькій та Київських областях.
- Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко згодом повідомив, що окупанти атакували околиці Запоріжжя. Фахівці негайно вирушили на місце влучання для ліквідації займання. Інформація про постраждалих одразу після обстрілу не надходила.
- Військовий експерт Ігор Романенко зазначив, що росіяни могли цілеспрямовано запускати ракети з території Білорусі, щоб втягнути Мінськ у свою загарбницьку війну. Такий розвиток подій був би дуже вигідним для російського диктатора Владіміра Путіна – це дозволяє йому діяти "під чужим прапором".