Удар по багатоповерхівці Умані та вибухи в Києві: що відомо про нічну атаку окупантів

Вночі 28 квітня росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Влучання є на Черкащині та у Дніпрі. На жаль, без жертв не обійшлось.

Близько 4 ранку повітряну тривогу оголосили по всій Україні, потім почали з'являтись повідомлення про вибухи. Далі 24 Канал зібрав усе, що відомо про нічну атаку росіян.

Важливо В Україні була масштабна повітряна тривога: вибухи у Полтаві, Дніпрі, Кременчуці та Києві

Зокрема, звуки вибухів лунали у Полтаві, Дніпрі та області, на Черкащині, у Києві й Миколаївській області. Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Українські сили ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два безпілотники. Окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря.



Збиті ракети / Інфографіка Повітряних сил

Влучання в багатоповерхівку в Умані

Росіяни влучили в багатоповерховий будинок в Умані, що в Черкаській області. Це підтвердила начальник сектору комунікації Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

На місці працюють медики та рятувальники. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що вже є щонайменше 5 потерпілих. На жаль, троє людей загинули. Рятувальна операція триває.

Крім того, за його словами, влучання було 2. Пошкоджено також складські приміщення.

Жертви в Дніпрі

Вибухи чули також в Дніпрі. Мер міста Борис Філатов повідомив, що є жертви. Загинула молода жінка та 2-річна дитина. Росіяни влучили у їхній будинок. Ще троє людей постраждали. Зокрема, 58-річного чоловіка та 57-річну жінку госпіталізували, 31-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

Також влучили у будівлю приватного підприємства, де постраждала ще одна жінка.

Атака по Дніпру / Фото ОВА:

Знищені ракети над Києвом

У КМВА зазначили, що в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет та збито 2 БПЛА. Тип дронів встановлюєть.

Внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття.

Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури немає.

Уламки влучили в будинок в Українці

У місті Українка на Київщині уламки ворожої ракети влучили в багатоповерхівку. Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30.

Постраждала дитина – дівчинку доставили в Охматдит. Крім того, двоє людей отримали травми.