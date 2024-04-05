Спочатку звук ракет, потім вибухи, – волонтер про ситуацію в Запоріжжі після обстрілу
Останніми тижнями росіяни серйозно кошмарять прикордонні області з Росією. Удень 5 квітня російські війська вдарили п'ятьма ракетами по території Запоріжжя. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури.
На жаль, є загиблі та поранені. Засновник та керівник громадської організації "Helper Україна" Данило Щербаков детальніше розповів 24 Каналу про ситуацію після вибухів.
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Росія завдала два удари поспіль
День почався спокійно, але цей спокій тривав недовго. Сьогодні робочий день. Мешканці спочатку почули звуки ракет. У місцевих пабліках писали, що бачили польоти ракет. На жаль, вони завершилися вибухами,
– сказав Щербаков.
Унаслідок атаки в Запоріжжі пошкоджені будинки, магазини, аптеки, заклади харчування й транспортні засоби. Окупанти спочатку завдали два ракетних удари по місту. Через 40 хвилин, коли на місці вже працювали рятувальники, поліціянти та журналісти, було ще три – у те саме місце.Зверніть увагу! У ніч проти 4 квітня Росія застосувала схожу тактику. Спершу атакувала місто "Шахедами". Рятувальники прибули на місце обстрілу, і ворог прицільно відпрацював по них дронами. Від ударів вони загинули
Зараз громадська організація "Helper Україна" допомагає постраждалим у своєму логістичному центрі, а її автівки поїхали на місця влучань, щоб надати необхідну допомогу. Волонтери злагоджено працюють з ДСНС та поліцією. Вони мають заздалегідь прописаний план дій: що, як та де потрібно робити.
Гатять по енергетичній системі. Мабуть, хочуть зробити черговий блекаут. Ми всі це бачимо. Також схожа ситуація як у Харкові – є прильоти по цивільних об'єктах. Ми за 2 роки зрозуміли, що це у їхньому репертуарі. Вони нічого не цураються. Для них вбивати людей – нормально,
– підкреслив Данило Щербаков.
Детальніше про ситуацію у Запоріжжі
- Близько 15:15 у місті пролунали вибухи. Через ракетний обстріл кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох. Ще 19 людей поранені, четверо з них у важкому стані.
- В ОВА спершу повідомили про 2 загиблих і 6 поранених. Серед них – 9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20 і 22-х років, які перебували у стані середньої тяжкості, а також "важкі" 55-річна жінка та 51-річний чоловік.
- Від обстрілу Запоріжжя постраждали кореспондентки ТСН Кіра Овес та Укрінформу Ольга Звонорьова. Остання зазнала травми ноги. Наразі вона перебуває в операційній.