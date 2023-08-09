Росіяни атакували житловий квартал Запоріжжя: загинули люди

Ворог 9 серпня завдав удару по житловому кварталу Запоріжжя. За попередньою інформацією, дві людини загинули, також є поранені.

Вибухи у місті пролунали відразу, як оголосили повітряну тривогу – о 19:43. Напередодні Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Дивіться також Вночі у Запоріжжі знову лунали вибухи: влада розповіла подробиці

Росіяни обстріляли Запоріжжя

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що ворог атакував житловий квартал Запоріжжя.

На превеликий жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, є поранені. Додаткова інформація уточнюється,

– заявив Куртєв.

Голова ОВА Юрій Малашко також підтвердив, що росіяни завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Він виїхав на місце атаки й пообіцяв повідомити подробиці згодом.

Місцеві жителі повідомляли, що чули у місті потужний вибух відразу після оголошення повітряної тривоги. До слова, повітряну тривогу в Запорізькій області скасували о 20:22.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що уже відомо про трьох загиблих унаслідок удару по Запоріжжю.

"Триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій – завдяки нашим героїчним воїнам", – прокоментував ракетний удар Президент України.

Голова Запорізької ОВА уточнив, що росіяни ракетним ударом зруйнували храм та торгівельні точки у Шевченківському районі. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки.

Наслідки атаки у Запоріжжі / Фото Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя: дивіться відео

Ворог завдав удару по житловому кварталу: дивіться відео

Ворог постійно атакує місто