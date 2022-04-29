Росіяни бомбами обстріляли позиції нацгвардійців у Маріуполі: ті завдали удару у відповідь
Джерело:Національна гвардія України
Російська армія важкими бомбами обстріляла позиції нацгвардійців у Маріуполі. Утім, нашим захисникам це не завадило завдати точкових мінометних ударів у відповідь.
Росіяни скинули важкі бомби
Нацгвардійці боронять позиції і не дають ворогу наблизитись. Важкі російські бомби – ніщо проти волі та сили духу наших захисників.
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Гвардійці продовжують завдавати точкових мінометних ударів по російських окупантах навіть після того, як багато їхніх позицій були обстріляні важкими бомбами,
– йдеться у повідомленні нацгвардійців.
Нацгвардійці завдали удари у відповідь
Також військові опублікували фото, на якому видно розмір воронки від потрапляння російської бомби та момент, як наші захисники готуються завдавати удару у відповідь.
Військові готуються завдати удару у відповідь, стоячи на мінній воронці / Фото Нацгвардія
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- Водночас у Пентагоні повідомили, що росіяни намагаються втримати свої позиції на Запоріжжі. Для цього нібито вони навіть готові залучити сили, які брали участь у блокаді Маріуполя.