Росіяни бомбами обстріляли позиції нацгвардійців у Маріуполі: ті завдали удару у відповідь

Російська армія важкими бомбами обстріляла позиції нацгвардійців у Маріуполі. Утім, нашим захисникам це не завадило завдати точкових мінометних ударів у відповідь.

Росіяни скинули важкі бомби

Нацгвардійці боронять позиції і не дають ворогу наблизитись. Важкі російські бомби – ніщо проти волі та сили духу наших захисників.

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Гвардійці продовжують завдавати точкових мінометних ударів по російських окупантах навіть після того, як багато їхніх позицій були обстріляні важкими бомбами,

– йдеться у повідомленні нацгвардійців.

Нацгвардійці завдали удари у відповідь

Також військові опублікували фото, на якому видно розмір воронки від потрапляння російської бомби та момент, як наші захисники готуються завдавати удару у відповідь.



Військові готуються завдати удару у відповідь, стоячи на мінній воронці / Фото Нацгвардія

Останні новини про ситуацію в Маріуполі

В "Азові" повідомили, скільки Росія витратила на війну в Маріуполі. Ця сума перевищує 1 мільярд 100 мільйонів доларів.

Радник ОП Михайло Подоляк наголосив, що надія на переговори з Росією щодо Маріуполя ще є. Для влади принципово забрати звідти не тільки цивільних, а й військових.

Минулої ночі російські війська здійснили 50 авіаударів по "Азовсталі".

Водночас у Пентагоні повідомили, що росіяни намагаються втримати свої позиції на Запоріжжі. Для цього нібито вони навіть готові залучити сили, які брали участь у блокаді Маріуполя.

Зверніть увагу – частина військ Росії відходить від Маріуполя, – Пентагон: дивіться відео