Росіяни бомбами обстріляли позиції нацгвардійців у Маріуполі: ті завдали удару у відповідь

29 квітня 2022 , 14:58
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Джерело:

Національна гвардія України

Російська армія важкими бомбами обстріляла позиції нацгвардійців у Маріуполі. Утім, нашим захисникам це не завадило завдати точкових мінометних ударів у відповідь.

Росіяни скинули важкі бомби

Нацгвардійці боронять позиції і не дають ворогу наблизитись. Важкі російські бомби – ніщо проти волі та сили духу наших захисників. 

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Гвардійці продовжують завдавати точкових мінометних ударів по російських окупантах навіть після того, як багато їхніх позицій були обстріляні важкими бомбами,
– йдеться у повідомленні нацгвардійців.

Нацгвардійці завдали удари у відповідь

Також військові опублікували фото, на якому видно розмір воронки від потрапляння російської бомби та момент, як наші захисники готуються завдавати удару у відповідь. 


Військові готуються завдати удару у відповідь, стоячи на мінній воронці  / Фото Нацгвардія 

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Автор: Анастасія Лукашевська